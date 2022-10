OnePlus Nord Watch è ufficiale: costa pochissimo, ma potrebbe non arrivare in Italia

La scorsa settimana, un leak sulle specifiche tecniche di OnePlus Nord Warch ci ha fatto pensare che l'uscita dello smartwatch fosse vicina. Avevamo ragione: OnePlus ha infatti lanciato Nord Watch in India nelle scorse ore, confermando gran parte dei leak degli scorsi giorni.

Uno dei punti forti dell'orologio è sicuramente il suo ampio display AMOLED da 1,68", dalla forma squadrata (simile a quella di Apple Watch) e con refresh rate a 60 Hz. Inoltre, il display ha risoluzione HD e offre una luminosità massima di 500 nit. Lato tecnico, il device vanta anche la resistenza IP68 all'acqua e una batteria da 230 mAh che, secondo OnePlus, garantisce un'autonomia fino a dieci giorni, con la possibilità di una modalità di risparmio energetico "estrema" che permette di non ricaricare l'orologio per circa un mese.

Come già mostravano le prime immagini ufficiali di OnePlus Nord Watch, lo smartwatch sarà molto simile ad Apple Watch Series 8 in termini di design, mentre pare che OnePlus voglia porre enfasi sui sensori biometrici e sulle capacità di fitness tracking del dispositivo, promuovendo in particolare il collegamento con l'app N Health, la quale permette allo smartwatch e allo smartphone connessi di raccogliere e analizzare i dati biometrici dell'utente.

Sempre l'app N Health, poi, dovrebbe permettervi di sincronizzare le notifiche dei messaggi e di controllare la riproduzione musicale, audio e video direttamente dallo smartphone. Inoltre, tramite il software sarà possibile scegliere tra più di 100 quadranti digitali diversi per lo smartwatch, che dovrebbe dunque essere altamente personalizzabile da parte dell'utente.

OnePlus Nord Watch è stato lanciato, per il momento in esclusiva sul mercato indiano, nelle due varianti Midnight e Deep Blue: non è chiaro se lo smartwatch arriverà anche in Italia o se rimarrà un'esclusiva del mercato indiano. Il prezzo di lancio del dispositivo, comunque, è pari a 4.999 Rupie indiane, ovvero soli 62,20 Euro.