OnePlus dà il via alle offerte Back To School: 30% di sconto su tutti i prodotti

Dopo aver riportato le offerte del Back To School di Honor, è la volta di OnePlus che con l’avvicinarsi di Settembre lancia le offerte per tornare al meglio tra i banchi di scuola.

Come si può leggere direttamente nella pagina dedicata sul sito di OnePlus, il produttore ha riservato il 30% di sconto su tutti i prodotti del listino, ma solo agli studenti. A ciò si aggiunge una riduzione di 100 Euro per qualsiasi ordine superiore ai 980 Euro sul sito web ufficiale di OnePlus, utilizzando il coupon “TAKE100” al momento della finalizzazione e del pagamento.

La verifica può essere effettuata direttamente sul sito web ufficiale della compagnia, tramite il pulsante “Verifica ora”.

In offerta troviamo anche diversi bundle, che sono disponibili direttamente nella stessa pagina. La promozione è sponsorizzata anche da Klarna, il servizio che consente di effettuare il pagamento in tre rate a tasso zero ed interessi zero.