OnePlus Omni: il pesce d'aprile del display che non piace ai terrapiattisti

Dopo aver immesso sul mercato la gamma di smartphone OnePlus 9, il noto brand torna a far parlare di sé per via di un altro annuncio. Questa volta si tratta di una tecnologia che probabilmente non piacerà ai terrapiattisti.

Infatti, nella giornata di ieri 1 aprile 2021, l'azienda cinese ha pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale un video in cui viene raffigurato OnePlus Omni, un display a 360 gradi. Quest'ultimo consente di essere ruotato proprio come se si trattasse di un mappamondo, permettendo di accedere ad applicazioni come WhatsApp, Instagram, Google Assistant, Gmail e Play Store. In parole povere, si tratta di uno schermo per smartphone particolarmente "rivoluzionario".

Se non fosse un pesce d'aprile, si intende. L'annuncio di OnePlus, che fa chiaramente riferimento, seppur in modo non diretto, al trend del mercato di puntare sempre di più sugli schermi pieghevoli, ha scatenato l'ironia del Web. Tra chi ha affermato, per l'appunto, che si tratti di una "tecnologia anti-terrapiattisti" e chi si è limitato a dire che lo comprerebbe subito.

In ogni caso, ricordiamo che OnePlus non è stata l'unica azienda del mondo tech a fare un pesce d'aprile in questo 2021. Giusto per farvi un esempio concreto, consigliamo di dare un'occhiata a ciò che si è inventata Razer con Rapunzel.