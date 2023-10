OnePlus Open, confermato: ecco quando sarà presentato il 'Foldable Killer'

A cavallo tra settembre e ottobre 2023, si sono decisamente accumulati avvistamenti e teaser di OnePlus Open, primo pieghevole della casa di Carl Pei e soci che non solo finalmente è stato confermato in maniera ufficiale, ma adesso ha anche una data di lancio.

Sì, perché in rete è apparso finalmente anche il manifesto che annuncia quando e dove verrà annunciato il tanto atteso device.

Senza troppe sorprese, OnePlus annuncerà OnePlus Open il giorno 19 ottobre alle ore 2023, lo stesso giorno in cui OPPO dovrebbe rivelare la sua più recente fatica, OPPO Find N3, pieghevole legato a doppio filo con quello di OnePlus.

L'appuntamento è fissato per le 16, ora italiana, e l'evento di presentazione si terrà a Mumbai.

Non ci resta che attendere per scoprire tutti i suoi segreti. Se volete essere tra i primi a metterci le mani sopra, sappiate che alla landing page ufficiale potrete iscrivervi per vincerne uno oppure pagare un anticipo di 99 euro per ottenere uno sconto finale di 250 euro sul prezzo di listino e gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 in omaggio.

Portando la localizzazione in italiano e il prezzo in euro, la compagnia ha anche indirettamente confermato che il device arriverà in Europa, se non addirittura anche in Italia. Sarà veramente così? Lo scopriremo molto presto.