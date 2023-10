OnePlus Open, c'è il primo teaser ufficiale: lancio dietro l'angolo?

Benché OnePlus Open non sarà un device originale (si tratterà infatti di un rebranding di OPPO Find N3), attorno al primo smartphone pieghevole di Pete Lau e soci si è sviluppato un certo buzz mediatico. Ora, finalmente, abbiamo il primo teaser ufficiale di OnePlus Open, che potrebbe debuttare molto presto, forse insieme ad uno smartwatch OnePlus!

Ebbene sì, finalmente ci siamo: OnePlus Open sta per arrivare... in India, perlomeno. Il pieghevole si è infatti mostrato in un teaser diffuso dal profilo X indiano di OnePlus, che potete vedere in calce a questa notizia. Il teaser mostra un dettaglio dello smartphone e spiega che esso sarà "una vera esperienza OnePlus" e che "arriverà molto presto".

Dall'enigmatica immagine diffusa su X possiamo vedere che OnePlus Open è un pieghevole a portafoglio, come ampiamente previsto dai leak sul nuovo smartphone di OnePlus. Sul lato sinistro del device possiamo notare quello che sembra essere il tradizionale alert slider dell'azienda cinese, mentre sul lato destro abbiamo due pulsanti, probabilmente per la regolazione del volume.

Nelle scorse settimane, OnePlus Open si è già mostrato in rete nelle mani dell'attrice indiana Anushka Sharma, mentre diversi leak sulle specifiche tecniche del foldable OnePlus (e del fratello cinese OPPO Find N3) hanno svelato che lo smartphone avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, insieme a 16 GB di RAM e ad uno storage da almeno 256 GB. La batteria del dispositivo sarà da 4.800 mAh e supporterà la ricarica rapida a 67 W.

Lato schermo, invece, OnePlus Open avrà un display interno da 7,8" con risoluzione 2K e un refresh rate da 120 Hz. Lo schermo esterno, invece, dovrebbe mantenere la medesima risoluzione e lo stesso refresh rate, ma con una diagonale da 6,31", dunque ben maggiore di quella di OPPO Find N2, che era quasi squadrato. Pare dunque che a questo giro OPPO e OnePlus abbiano deciso di cambiare form factor per il loro pieghevole.

Secondo i leak, comunque, OnePlus Open dovrebbe arrivare il 19 ottobre sul mercato indiano. Un post su X del noto tipster Max Jambor ha spiegato che lo smartphone avrà una fotocamera circolare e che potrebbe anticipare di qualche mese l'arrivo di un nuovo OnePlus Watch, che invece dovrebbe fare il suo debutto all'inizio del 2024.

Al momento, comunque, non sappiamo se OnePlus Open e OnePlus Watch 2 arriveranno in Europa, ma le probabilità di un debutto dei due device anche nel vecchio continente non sono poi così basse: al contrario, potrebbe non esserci speranza per OPPO Find N3, che potrebbe rimanere confinato al mercato cinese (dove invece non uscirà OnePlus Open) per evitare la concorrenza "interna" tra due aziende di proprietà della stessa holding, BBK Electronics.