OnePlus Open, eccolo... in mano a un'attrice indiana!

Una campagna di teaser aggressiva e poco convenzionale. Questo perlomeno è ciò che emerge da scatti e video catturati in India e che hanno già fatto il giro del web in merito alla prima apparizione pubblica di OnePlus Open.

Il primo pieghevole di OnePlus, infatti, è stato individuato e immortalato dai paparazzi che seguivano l'attrice indiana Anushka Sharma mentre era in macchina e impugnava un inedito pieghevole.

Lo stretto rapporto tra OnePlus e il mercato indiano sono più che un suggerimento circa le intenzioni del brand di approdare anche (o solo?) in India e a suggerire che dietro questa "comparsata" ci sia l'azienda di Pete Lau è anche l'atteggiamento dell'attrice, che impugna il device in maniera decisamente poco convenzionale, mostrando in maniera inequivocabile il retro del device, curiosamente spento. In calce trovate uno scatto in cui si vede in maniera piuttosto evidente il device, mentre alla fonte troverete i video integrali.

Secondo i rumor più recenti, il primo pieghevole di OnePlus dovrebbe fare il suo debutto sul mercato entro la fine del 2023, nonostante i problemi che ne avrebbero causato un cospicuo ritardo, apparentemente a causa di problemi qualitativi attribuibili al display.

Ricordiamo che già a giugno 2023 in rete era apparsa la scheda tecnica completa di OnePlus Open, che all'epoca in teoria si sarebbe dovuto chiamare OnePlus V Fold.