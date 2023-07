OnePlus Open: il 'foldable killer' si ispira a OPPO Find N2, ma in cosa?

Mentre in rete è ormai spuntata persino una possibile data di lancio per OnePlus Open, il primo pieghevole di Pete Lau e soci continua a essere tra gli osservati speciali degli appassionati di foldable per via delle sue vociferate peculiarità.

Oltre a una scheda tecnica di prim'ordine, infatti, il primo pieghevole di OnePlus dovrebbe mettere sul piatto una qualità costruttiva di alto livello, direttamente mutuata dal "cugino" mai arrivato in Italia, ovvero OPPO Find N2.

Fotocamere a parte, infatti, la struttura della cerniera e altre caratteristiche del device, tra cui proprio il formato, dovrebbero arrivare direttamente dal dispositivo di OPPO, quindi è plausibile aspettarsi uno smartphone di dimensioni molto simili e per rapporto d'aspetto più vicino a Pixel Fold che non ai classici Samsung Galaxy Z Fold.

Una delle caratteristiche più attese è ovviamente il design gapless alla chiusura, forse la più apprezzata delle "feature" della gamma N2, di cui vi abbiamo parlato anche nella recensione di OPPO Find N2 Flip.

Quanto ai rumor più recenti sulla sua data d'uscita, si parla del 29 agosto per la presentazione ufficiale, mentre non si sa ancora nulla sui Paesi in cui verrà distribuito, sperando che almeno stavolta l'Italia possa rientrare nell'equazione e che OnePlus non si lasci ispirare da OPPO Find N2 anche in tal senso.