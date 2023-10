OnePlus Open e OPPO Find N3, lancio imminente: ecco le prime specifiche ufficiali

Dopo aver visto le immagini dal vivo di OnePlus Open e OPPO Find N3, ecco che i due smartphone tornano a svelarsi in ogni loro caratteristica a poche ore dal lancio. OnePlus Open sarà un rebranding di OPPO Find N3: le specifiche dei due smartphone sono appena comparse in rete, insieme a nuove immagini e persino ad un benchmark!

Partiamo proprio con le specifiche tecniche, perché la stessa OPPO, con dei poster commerciali di Find N3, ha confermato che lo smartphone avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm: con lo Snapdragon 8 Gen3 alle porte viene da chiedersi se l'integrazione di un chip ormai old-gen sui due dispositivi non rischi di rivelarsi controproducente in termini commerciali, ma dalla parte opposta la strategia di OPPO potrebbe rivelarsi vincente, aiutando a tenere basso il prezzo dei due smartphone.



Insieme al SoC Qualcomm, OnePlus Fold e OPPO Find N3 avranno una RAM da 12 o 16 GB, uno storage fino a 512 GB e tre fotocamere, sulle quali sfortunatamente ancora non abbiamo informazioni ufficiali: i leak, però, parlano di una fotocamera principale da 48 MP, un ultra-grandangolo da 48 MP e di un teleobiettivo da 64 MB, accompagnati da due selfie-camera da 32 MP e da 20 MP. Ottimo il comparto batterie, con due celle che, sommate tra loro, arrivano a 4.805 mAh e supportano la ricarica SuperVOOC a 67 W.

In termini di dimensioni e peso, OPPO Find N3 peserà 245 grammi, dunque non sarà esattamente lo smartphone più leggero in commercio ma avrà comunque una massa inferiore a quella di Samsung Galaxy Z Fold 5, pari a 253 grammi. Lo spessore del device da aperto sarà di 5,8 millimetri, ovviamente senza contare lo sporgente camera bump del pannello posteriore.



Infine, GizmoChina riporta un benchmark di OnePlus Open comparso su GeekBench nelle scorse ore, che conferma la presenza di uno Snapdragon 8 Gen2 sotto la scocca del device: il SoC ha infatti un prime core Cortex-X3 a 3,19 GHz, quattro P-Core a 2,80 GHz e tre E-Core a 2,02 GHz. La RAM del device è pari a 16 GB e il suo sistema operativo, purtroppo, è ancora Android 13.

In termini di punteggio, lo smartphone arriva a 2.014 punti in Single Core e 5.463 punti in Multi-Core: un risultato in linea con i device current gen di fascia alta, che però potrebbe essere eclissato da qui a fine anno.



Concludiamo ricordandovi la data di presentazione di OnePlus Open (sul mercato internazionale) e di OPPO Find N3 (sul mercato cinese): OnePlus Open arriverà giovedì 19 ottobre, dunque domani, mentre OPPO Find N3 dovrebbe a sua volta essere presentato nelle prossime ore.