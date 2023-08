OnePlus Open, OPPO Find N3 e N3 Flip: pioggia di leak per i pieghevoli, c'è una data!

Il lancio ufficiale di OPPO Find N3 e N3 Flip potrebbe essere molto vicino, con una release forse già programmata per fine agosto. Invece, il primo smartphone pieghevole di OnePlus, Open, si farà attendere decisamente più a lungo: una pletora di leak, negli ultimi giorni, ha svelato date di uscita e specifiche dei tre device.

Partendo da OPPO Find N3 e Find N3 Flip, pare che i due dispositivi verranno svelati da OPPO il 29 agosto e godranno inizialmente di una release limitata al mercato cinese. Come già avvenuto per OPPO Find N2 e N2 Flip, solo il dispositivo clamshell dovrebbe fare il suo debutto in occidente, probabilmente verso la fine del 2023 o, addirittura, l'inizio del 2024: in ogni caso, una presentazione già a fine agosto è un anticipo di circa quattro mesi rispetto all'annuncio ufficiale di OPPO Find N2 Flip lo scorso anno, che è arrivato nel mese di dicembre 2022.

Un benchmark di OPPO Find N3 Flip, quesa volta eseguito su GeekBench 5 e scovato dai colleghi di GizmoChina, riporta poi che lo smartphone, che ha codename PHT110, avrà un SoC MediaTek Dimensity 9200 (lo stesso alla base di OPPO Find X6), insieme a 12 GB di RAM e al sistema operativo Android 13. Il device raggiunge un punteggio di 1.367 punti in Single-Core e di 4.168 punti in Multi-Core.

Invece, non ci sono benchmark né per Find N3 né per OnePlus Open. Tuttavia, il leaker Digital Chat Station ha spiegato su Weibo che i due telefoni (OnePlus Open sarà un rebranding occidentale di OPPO Find N3, infatti) avranno uno schermo interno da 7,82" e uno esterno da 6,31". Entrambi saranno display AMOLED, mentre quello esterno vanterà anche una selfie-camera con tecnologia punch-hole da 32 MP. Le altre fotocamere saranno poi una lente principale Sony IMX890 da 50 MP, un'ultra-grandangolare Sony IMX581 da 48 MP e una lente zoom periscopica da 64 MP.

Infine, sembra che OnePlus Open verrà lanciato a fine settembre o inizio ottobre, con una release in contemporanea mondiale. Secondo GSMArena, il device doveva essere presentato a fine agosto, insieme ai pieghevoli della linea Find N3 di OPPO, ma alcuni problemi allo schermo hanno costretto OnePlus a posticipare la presentazione del telefono.