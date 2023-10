OnePlus Open è di fatto un OPPO Find N3 sotto altro nome: c'è la conferma

Dopo la prima comparsa dal vivo di OnePlus Open, alcuni appassionati di tecnologia avevano già intuito che ci potesse essere qualche somiglianza con un certo dispositivo OPPO. Adesso, però, abbiamo la conferma, visto che è stato di fatto reso noto che il foldable di OnePlus è un OPPO Find N3 sotto altro nome.

Ci hanno pensato fonti come The Verge e Wccftech a rendere nota la vicenda: nientemeno che Pete Lau, cofondatore di OnePlus e attuale Chief Product Officer di OPPO, ha coordinato i team legati al progetto. OnePlus ha infatti confermato proprio a The Verge che le due aziende hanno collaborato per realizzare un singolo smartphone pieghevole. Sì, avete capito bene.

In parole povere, nonostante non siano stati svelati direttamente i nomi dei dispositivi coinvolti, tutto fa pensare che OnePlus Open e OPPO Find N3 siano lo stesso dispositivo per mercati diversi. Per il momento non si conoscono i dettagli in merito a quale dispositivo approderà eventualmente dalle nostre parti e anche le indiscrezioni in merito sono poche.

Tuttavia, visto che alcune fonti fanno riferimento a un lancio di OPPO Find N3 esclusivamente in Cina, per certi versi potremmo aspettarci una release di OnePlus Open a livello globale. Ribadiamo però che non ci sono conferme ufficiali in merito, dunque solamente il tempo ci dirà cosa faranno effettivamente OnePlus e OPPO.