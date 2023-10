OnePlus Open e OPPO Find N3 senza segreti: ecco le nuove immagini

Dopo aver visto i primi rumor sul prezzo di lancio di OnePlus Open, alcuni fan sono rimasti delusi dal nuovo pieghevole di Pete Lau e soci, ritenendolo troppo costoso. Oggi, invece, a spuntare online è un nuovo leak sul prezzo dello smartphone, insieme a vari render e foto dal vivo di OPPO Find N3, di cui OnePlus Open sarà un semplice rebranding.

Ormai, infatti, è dato per assodato che OnePlus Open sarà la versione global di OPPO Find N3. Quest'ultimo, infatti, sarà lanciato solo in Cina (come già avvenuto per OPPO Find N2), mentre OnePlus Open arriverà innanzitutto sul mercato indiano e, successivamente, su quelli del resto del mondo, Europa (e forse anche Italia) compresa.

In ogni caso, il leaker Evan Blass ha mostrato alcune foto della versione "Gold" di OPPO Find N3, che dunque dovrebbe essere trasformata nella medesima colorazione di OnePlus Open con un semplice cambio di brand sullo schermo posteriore. Le foto mostrano un grande camera bump circolare con tre obiettivi (del tutto simile alla fotocamera di OPPO Find N3 Flip) e un pannello posteriore in vetro con il logo di Hasselblad.

Inoltre, OPPO Find N3 ha un frame di metallo, insieme ad una porta USB-C sul pannello inferiore, dove troviamo anche due speaker, un microfono e l'alloggiamento per la SIM. Altri due speaker dovrebbero trovarsi anche sul pannello superiore del device. In termini tecnici, poi, il leaker ha svelato che OPPO Find N3 avrà un display da 7,82" con un refresh rate pari a 120 Hz e una risoluzione di 2.268 x 2.440 pixel. Lo schermo esterno sarà invece da 6,31", avrà una risoluzione da 2.484 x 1.116 pixel e un refresh rate da 120 Hz.

Blass ha aggiunto che OPPO Find N3 avrà ben cinque fotocamere. Tre si troveranno sul pannello posteriore, e saranno una primaria da 48 MP, un ultra-grandangolo da 48 MP e un teleobiettivo da 64 MP. Le altre due, invece, saranno delle selfie-camere: quella sullo schermo esterno sarà da 32 MP, mentre quella interna sarà da 20 MP.

OPPO Find N3 e OnePlus Open saranno lanciati insieme, il primo sul mercato cinese e il secondo su quello indiano, il 19 ottobre. GizmoChina ha già spiegato che OnePlus costerà 139.999 Rupie, ovvero circa 1.600 Euro. Ad un prezzo simile, però, resta da vedere se il device riuscirà a fare breccia nel mercato indiano e in quello internazionale.