OnePlus Open, il primo pieghevole di OnePlus, è vicino: spunta la data di lancio

Del possibile lancio dello smartphone pieghevole targato OnePlus si parla da tempo, ma un recente rapporto di SmartPrix potrebbe aver finalmente svelato la data di lancio del dispositivo.

A quanto pare, lo smartphone si chiamerà OnePlus Open e dovrebbe debuttare in via ufficiale a fine agosto. Nella fattispecie, il sito ed il leaker Max Jambor sostengono che la presentazione ufficiale potrebbe avvenire il 29 Agosto 2023 prossimo.

Le indiscrezioni sulla scheda tecnica trapelate in passato riferiscono che il dispositivo dovrebbe presentare uno schermo AMOLED FHD+ da 6,3 pollici con refresh rate di 120Hz, ed un pannello interno pieghevole AMOLED da 7,8 pollici QuadHD+ con frequenza di aggiornamento di 120Hz. A livello fotografico, OnePlus Open dovrebbe essere dotato di un sensore con fotocamera principale da 48 megapixel, accompagnato da una lente ultra grandangolare ed un teleobiettivo da 64 megapixel. La fotocamera interna, invece, dovrebbe essere da 20 megapixel mentre quella frontale per selfie e videochiamate da 32 megapixel. Sotto la scocca, troverà spazio il processore Snapdragon 8 Gen 2 con clock a 3,36Ghz e 16GB di RAM. La batteria invece dovrebbe essere da 4.805 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W e wireless da 50W. Conferme anche per la presenza di uno scanner per le impronte digitali laterale.

Fronte software, il pieghevole dovrebbe girare su Android 13, ma l’UI dovrebbe chiamarsi OxygenOS Fold. Sul mercato dovrebbe arrivare anche una variante con 512GB di spazio.