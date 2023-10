OnePlus Open ufficiale, il pieghevole 'killer' è un gioiello di tecnologia

Dopo mesi di rumor più o meno credibili, all'alba del giorno della presentazione ufficiale sono arrivate le prime specifiche confermate di OnePlus Open, il primo pieghevole "killer" di OnePlus, che si prepara ad approdare anche sul mercato europeo (a differenza di OPPO Find N3).

Finalmente il giorno è arrivato e l'azienda capitanata da Pete Lau ha tolto ogni riserva sul suo foldable, lo splendido OnePlus Open realizzato insieme ad Hasselblad e che racchiude al suo interno il meglio delle tecnologie realizzate da OnePlus e OPPO in questi anni. Non a caso, infatti, OnePlus Open è di fatto la versione "europea" proprio del nuovo OPPO Find N3, che come il suo predecessore non arriverà in Italia neanche quest'anno. OnePlus Open è un pieghevole di tipo "Fold", dunque ad ampio formato, con display esterno tradizionale, da 6,31 pollici con risoluzione 2K (2484*1116) e refresh rate fino a 120 Hz. Si tratta di un pannello LTPO di tipo Super Fluid AMOLED con copertura completa DCI-P3 e colore a 10-bit. Molto interessante anche la superficie protettiva Ceramic Guard.

Una volta aperto, invece, avremo accesso all'ampio Flexi-fluid AMOLED da ben 7,82 pollici (2440*2268), anche lui con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Tra i dati più interessanti troviamo il rapporto screen to body, che arriva all'89,6%, ridotto solo dalla cornice in rilievo che abbiamo imparato ad apprezzare già lo scorso anno con Find N2 Flip, in grado di conferire una maggiore resistenza alla polvere a dispositivo chiuso. Lo strato protettivo, qui, è di tipo Ultra Thin Glass. Le prestazioni saranno supportate dall'ottimo Snapdragon 8 Gen2, affiancato da 16 GB di memoria LPDDR5X e archiviazione ultrarapida da 512 GB di tipo UFS4.

Non manca all'appello poi la ricarica rapida a 67W, che promette di ricaricare l'ampia batteria da 4.805 mAh a doppio pack in appena 42 minuti dall'1% al 100%.

Quanto alla connettività, OnePlus Open è completo di dual SIM dual standby con doppia connessione, 5G, Bluetooth 5.3 e Wifi 7. Chiude il cerchio il comparto fotografico, su cui troneggia la H di Hasselblad. Il sensore principale è un Sony LYT-T808 da 48 MP (1/1,43", f/1,7, 85°), affiancato da un Tele OmniVision OV64B da 64 MP (ottico 3X, 1/2", f/2,6) e da un ultrawide Sony IMX581 da 48 MP (1/2", f/2,2, 114°).

In Italia, ci sono già numerose offerte per il preorder del dispositivo (dal 19 al 26 ottobre):

OnePlus Buds Pro 2 in omaggio (dal valore di 179 euro)

10% di sconto per gli studenti

Offerta "paga in 3" (disponibile anche in Italia)

All'apertura delle vendite (dal 27 ottobre al 30 novembre), invece, potrete beneficiare di questi vantaggi:

OnePlus Pro 2R in omaggio (dal valore di 149 euro)

Sconto del 10% per gli studenti

Offerta "paga in 3"

Come se non bastasse, OnePlus premierà i suoi fan che acquisteranno OnePlus Open con degli sconti aggiuntivi (per l'acquisto del pieghevole fino al 30 novembre), tra cui il 10% di sconto per OnePlus Pad, il 30% di sconto per OnePlus Buds Pro 2, OnePlus Nord Buds 2 e OnePlus Buds 2R.