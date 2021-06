OnePlus e OPPO diventano una cosa sola: i dettagli della fusione tra i due brand

OnePlus nella giornata odierna ha rilasciato un annuncio alquanto interessante, ma non del tutto sorprendente, direttamente tramite i forum ufficiali e con un post firmato dal CEO Pete Lau: la società si “integrerà ulteriormente” alla casa connazionale OPPO, avviando nel corso delle prossime settimane la fusione tra le due.

Secondo quanto dichiarato da Pete Lau, questa fusione è stata ritenuta necessaria da OnePlus in quanto così facendo quest’ultima “avrà più risorse a disposizione per creare prodotti ancora migliori” e soprattutto “fornire aggiornamenti software più veloci e stabili” e un servizio notevolmente migliore verso l’appassionata community creatasi attorno al brand asiatico.

Citando direttamente Pete Lau, “Sono fiducioso che questo cambiamento sarà positivo per la nostra community e i nostri utenti. […] Siete una parte vitale della famiglia OnePlus, quindi è importante che comunichiamo direttamente con voi riguardo cambiamenti come questo. Grazie per averci sostenuto in tutti questi anni. Non possiamo fare nulla di tutto questo senza la community di OnePlus”.

Egli ha inoltre chiarito che OnePlus opererà in modo indipendente e non cambierà nulla dal punto di vista del consumatore, tutte le novità riguarderanno principalmente il lato commerciale e gestionale dell’azienda. Un primo segnale sembrerebbe essere già in arrivo, dato che indiscrezioni recenti riguardo OnePlus Nord 2 lo definiscono particolarmente simile a Realme X9 Pro, altro smartphone di fascia medio-alta in uscita prossimamente e nato nell’altra sussidiaria di OPPO, Realme. D’altro canto, OnePlus Nord N100 era un OPPO A53 rinominato; i segnali ci sono già stati, quindi, e in futuro vedremo sicuramente altri risultati interessanti di questa fusione.

Ricordiamo invece che l’ultimo smartphone rilasciato dalla casa di Pete Lau è OnePlus Nord CE 5G, nuovo modello proposto a partire da 299 Euro per soddisfare le esigenze della fascia media.