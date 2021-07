OnePlus e OPPO 'uniscono' OxygenOS e ColorOS: promessi 3 anni di aggiornamenti

La fusione tra OnePlus e OPPO continua a svelarsi in ogni dettaglio grazie alle dichiarazioni provenienti dai vertici di entrambi i brand. L’ultima novità riguarda in particolare il futuro di OxygenOS e ColorOS, le due versioni custom di Android che, a quanto pare, si avvicineranno notevolmente “unendo” i rispettivi codici base.

L’annuncio è giunto direttamente tramite i forum di OnePlus, dove il direttore del team addetto allo sviluppo di OxygenOS, Gary C., ha dichiarato che OxygenOS resterà il sistema operativo globale per dispositivi OnePlus e ColorOS funzionerà su OPPO, ma allo stesso tempo avverrà questa sorta di integrazione reciproca per fare sì che gli sviluppatori possano lavorare rapidamente sugli aggiornamenti per entrambe le versioni.

Nello specifico, Gary ha affermato quanto segue: “Questo è un cambiamento che probabilmente non noterete nemmeno poiché sta accadendo dietro le quinte. Ora abbiamo un team di sviluppatori più ampio e ancora più capace, risorse di ricerca e sviluppo più avanzate e un processo di sviluppo più snello per migliorare l'esperienza di OxygenOS”. In altre parole, all’utente finale cambierà ben poco…circa.

I benefici che noterà riguarderanno la frequenza degli aggiornamenti e il supporto a tutti i dispositivi firmati OnePlus:

OnePlus 8 e dispositivi di punta più recenti riceveranno 3 principali aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza;

OnePlus Nord e Nord CE riceveranno 2 importanti aggiornamenti Android e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza;

OnePlus Nord N10 e N100 in poi riceveranno 1 importante aggiornamento Android e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

L’obiettivo è competere con Samsung, rivale sudcoreano che da molto tempo fornisce maggiore supporto alle ammiraglie Galaxy e ai dispositivi di fascia media, soprattutto con maggiore frequenza. Ci si può aspettare, dunque, che OnePlus renda i suoi aggiornamenti più veloci mantenendoli bimestrali, oppure addirittura passando al rilascio di patch di sicurezza mensili.

