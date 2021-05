OnePlus, OxygenOS 12 avrà un negozio completamente dedicato a temi e personalizzazione

OnePlus ha annunciato tramite il suo forum ufficiale che la prossima iterazione di OxygenOS, ovvero OxygenOS 12, giungerà sugli smartphone del brand asiatico con un nuovissimo Theme Store per introdurre sempre più contenuti per la personalizzazione del dispositivo. Non manca già un’idea di contributo per gli utenti fan del marchio.

Il post pubblicato su OnePlus Forum dallo staff della società di Pete Lau è piuttosto chiaro: “Stiamo aggiungendo un Theme Store a OxygenOS con il nostro prossimo importante aggiornamento del sistema operativo. Tuttavia, prima di farlo, desideriamo discuterne con alcuni dei nostri utenti per ascoltare il feedback su questa funzione e per ottenere le vostre opinioni al riguardo. Se sei interessato a temi e personalizzazioni di sfondi, unisciti a noi e co-creiamo un negozio di temi perfetto per OnePlus”.

Non mancherà un evento di presentazione in data 18 maggio 2021 dalle 14:00 alle 16:00 ore italiane, al quale l’utenza potrà iscriversi tramite il forum ufficiale fino al 12 maggio. Tutti gli utenti che poi contribuiranno alla creazione del negozio di temi e anche dei temi stessi, vedendo i loro lavori accettati dalla società, riceveranno anche un premio firmato OnePlus contenente una cartolina Hasselblad, un pin OEF e anche una maglietta ufficiale.

Lo staff OnePlus ha aggiunto infine che questa novità arriverà su OxygenOS 12 proprio in quanto si tratta di una delle richieste principali da parte dell’utenza, che vorrebbe allinearsi agli standard di altri marchi che da anni offrono la medesima funzionalità. Sarà interessante capire se questo nuovo Theme Store conterrà temi gratuiti e a pagamento divisi in sezioni ad hoc, oppure se il brand seguirà un approccio completamente diverso.

Intanto in Europa è arrivato OnePlus Store, app ufficiale del portale Web della società; o ancora, si parla dell’aggiornamento a OxygenOS 11 per OnePlus 6 e 6T.