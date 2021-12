OnePlus Pad in arrivo nel 2022: arriverà anche in Italia o resterà in Oriente?

Già lo scorso luglio si era vociferato il lancio imminente di un tablet OnePlus sul mercato internazionale, ma in seguito a tali voci di mercato il tutto si è zittito...fino a oggi. Secondo un nuovo report, infatti, quello che viene provvisoriamente chiamato OnePlus Pad sembra avere un debutto fissato per inizio o metà 2022.

A parlarne nel dettaglio sono stati i colleghi di 91mobiles, i quali avrebbero ottenuto informazioni in esclusiva dal rinomato tipster Mukul Sharma. Stando a quanto dichiarato, OnePlus Pad dovrebbe debuttare in India e in Cina nella prima metà del prossimo anno, potenzialmente con nomi diversi a seconda del mercato d’interesse. Non si parla delle specifiche allo stato attuale, tantomeno delle possibili varianti in arrivo.

Tuttavia, la discussione è particolarmente attiva sul fronte dei mercati su cui verrà rilasciato. Mukul Sharma parla di un arrivo in Cina e in India ma non in Occidente, cosa invece sperata da parte dei fan del Vecchio Continente. Un lancio in quest’ultimo segmento sarebbe particolarmente importante, data la quantità di fedeli clienti OnePlus sparsi in tutta Europa. Resta ben chiaro, però, il maggiore impatto dei detti paesi orientali. Non essendoci molto da dire, per ora dovremo limitarci ad aspettare e sperare nel suo arrivo.

Attenzione, intanto, al tanto quotato lancio di OnePlus 10 durante il CES 2022.