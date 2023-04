OnePlus Pad è in arrivo in Italia: avviata la fase di vendita anticipata

In seguito all'annuncio estero di OnePlus Pad, il primo tablet del popolare brand, è arrivato il momento di approfondire il prodotto anche relativamente all'Italia. Infatti, è stata avviata la fase di vendita anticipata.

Comunicato stampa: Il marchio tecnologico globale OnePlus annuncia l'avvio delle vendite anticipate del nuovo OnePlus Pad attraverso l'offerta Early Bird, pensata per premiare i primi appassionati che riserveranno il proprio tablet OnePlus con un adattatore SUPERVOOC 80W e la possibilità di scegliere tra tre accessori must-have: la tastiera magnetica OnePlus, il OnePlus Stylo o la custodia OnePlus Folio.

Ideata per premiare i più entusiasti della community OnePlus, l'offerta Early Bird è disponibile dal 10 al 24 aprile e in esclusiva su oneplus.com, con disponibilità limitate.

"All'inizio di quest'anno abbiamo lanciato il nostro primo tablet, il OnePlus Pad, che rappresenta un grande passo avanti nel nostro percorso per costruire una vita digitale migliore. I feedback ricevuti finora dalla nostra community sono stati a dir poco incredibili. Per festeggiare, abbiamo creato un'imperdibile offerta Early Bird per il Pad di OnePlus che offre gratuitamente i suoi migliori accessori. Non vediamo l'ora che possiate unirvi a noi e cogliere questa imperdibile occasione!" - Toumas Lampen, European Head of Strategy, OnePlus

Il OnePlus Pad è il primo tablet del brand e combina un'esperienza estremamente veloce e fluida con una riproduzione di immagini e un design straordinari. Grazie alla connettività 5G e alla batteria di lunga durata, il OnePlus Pad è la scelta giusta per vivere una perfetta esperienza Never Settle nel 2023. OnePlus annuncerà i prezzi a livello globale il 25 aprile, mentre a partire dal 28 aprile sarà possibile effettuare il pre-order.

Offerta Early Bird, come fare

Per usufruire dell'offerta Early Bird, basta andare su oneplus.com per iniziare il processo di ordine.

per iniziare il processo di ordine. Al momento dell'acquisto, tutti i clienti riceveranno automaticamente a carrello un adattatore OnePlus SUPERVOOC 80W e potranno scegliere un accessorio gratuito tra la tastiera magnetica OnePlus, il OnePlus Stylo o la custodia OnePlus Folio.

e potranno scegliere un accessorio gratuito tra la tastiera magnetica OnePlus, il OnePlus Stylo o la custodia OnePlus Folio. Dopo la selezione degli accessori, ai clienti verrà richiesto di pagare il deposito rimborsabile di 99 euro per confermare la prenotazione.

per confermare la prenotazione. Il 25 aprile, tutti i clienti che hanno usufruito dell'offerta Early Bird riceveranno una notifica per saldare l'importo residuo entro il 28 aprile e confermare così il pre-ordine.

entro il 28 aprile e confermare così il pre-ordine. I termini e le condizioni completi e gli ulteriori sconti parte dell'offerta Early Bird sono disponibili sul sito Web ufficiale di OnePlus.

Fine comunicato stampa: risulta insomma ora possibile accedere alla fase di vendita anticipata di OnePlus Pad anche in Italia. Per il momento, però, non ci sono ulteriori dettagli in merito a quello che sarà il prezzo finale del prodotto per il nostro Paese, che verrà comunicato in seguito.