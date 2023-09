OnePlus Pad, in arrivo il modello Go: prezzo budget e schermo al top

A maggio, OnePlus Pad è arrivato in Italia insieme ad una serie di accessori ufficiali. Archiviato il lancio internazionale del suo primo tablet, che ha anche incassato un discreto successo in patria e all'estero, OnePlus è pronta a svelare un nuovo OnePlus Pad, questa volta pensato per la fascia entry-level del mercato.

Stando a quanto riporta Digital Trends, infatti, OnePlus sta lavorando a OnePlus Pad Go, il suo primo tablet a prezzo budget. Dal momento che OnePlus Pad viene venduto in Italia al prezzo di lancio di 499 Euro nel modello 8/128 GB, possiamo ipotizzare che OnePlus Pad Go si collochi al di sotto dei 350-400 Euro di prezzo con le medesime combinazioni di RAM e storage.

Secondo Digital Trends, OnePlus Pad Go avrà uno schermo 2,4K da 11,6" e con refresh rate a 144 Hz. La risoluzione del tablet, pari a 2.800 x 2.000 pixel, sarà dunque identica a quella dello OnePlus Pad "base". Lo stesso vale per il design, che si farà ancora riconoscere per dei bordi ricurvi, per delle cornici piuttosto pronunciate e per una grande fotocamera circolare posizionata sul pannello posteriore del device.

Tuttavia, i colori di OnePlus Pad Go saranno diversi rispetto a quelli di OnePlus Pad, dal momento che il pannello posteriore del dispositivo sarà tagliato in due all'altezza della fotocamera: la parte superiore sarà liscia e lucida, mentre quella inferiore avrà una texture più ruvida e sarà opaca. Al centro del tablet, come sempre, troneggia il logo di OnePlus.

Sfortunatamente, la scheda tecnica di OnePlus Pad Go è ancora un mistero, dal momento che Digital Trends si è limitato a svelare che il device arriverà con OxygenOS 13. In ogni caso, è molto probabile che il lancio del dispositivo non si farà attendere a lungo: il Presidente e COO di OnePlus, Kinder Liu, ha detto che il prossimo tablet della compagnia sarà "un prodotto di fascia media per l'intrattenimento", aggiungendo che esso verrà lanciato entro la fine del 2023. Nelle scorse ore, inoltre, l'account X OnePlus India ha già pubblicato un primo teaser del dispositivo, suggerendo una presentazione imminente.