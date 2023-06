OnePlus Pad campione di resistenza: promosso a pieni voti da JerryRigEverything!

Vi ricordate quando, a inizio 2022, uno stress test di OnePlus 10 Pro si era concluso con lo smartphone che si spezzava in due? Ebbene, OnePlus sembra aver imparato dai propri errori, perché OnePlus Pad sembra letteralmente indistruttibile di fronte allo stress test di JerryRigEverything.

Il test, che potete vedere sul canale YouTube di JerryRigEverything o in cima a questa notizia, mostra che OnePlus Pad resiste senza grossi problemi a tutte le sollecitazioni cui lo Youtuber lo sottopone, risultando persino più resistente di molti rivali di fascia medio-alta, come gli iPad di Apple, gli Xiaomi Pad di Xiaomi e i Galaxy Tab di Samsung.

Il display di OnePlus Pad, un particolare schermo da 11,61" con rapporto 7:5 e refresh rate a 144 Hz, risulta capace di resistere ai graffi fino al livello 6 della scala di Moh. Raggiunto quest'ultimo, i graffi sul pannello restano comunque piuttosto superficiali, facendosi più profondi solo a partire dal livello 7 della medesima scala. Si tratta di un buon risultato, soprattutto per un tablet, dal momento che diverse altre proposte della medesima fascia di prezzo di OnePlus Pad iniziano a scalfirsi già tra i livelli 5 e 6 della scala di Moh.

È però il test di piegatura di JerryRigEverything (quello che ha causato la distruzione di OnePlus 10 Pro e OnePlus 10T, per intenderci) a dare il risultato più sorprendente. In questo test, in generale, i tablet hanno delle performance peggiori di quelle degli smartphone, a causa del loro form factor di grandi dimensioni.

Tuttavia, i materiali costitutivi di OnePlus Pad lo rendono estremamente resistente alla piegatura: nemmeno tutta la forza di Jerry è riuscita a piegare permanentemente il tablet! Infine, OnePlus Pad ha resistito egregiamente anche al "test dell'accendino" dello schermo e alla rigatura del pannello posteriore con una lametta.