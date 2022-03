OnePlus Pad senza segreti: trapelano prezzi e specifiche tecniche del tablet

Mentre ieri è stata confermata da alcuni rumor l'esistenza di OnePlus Pad, il primo tablet di OnePlus che potrebbe arrivare a breve anche in Italia, oggi scopriamo alcune delle specifiche tecniche di OnePlus Pad, leakate online dal noto insider Shadow_Leak, con una storia di previsioni e indiscrezioni piuttosto affidabili alle spalle.

Potete dare un'occhiata al tweet di Shadow_Leaks relativo a OnePlus Pad in calce a questa news oppure direttamente su Twitter. Ad ogni modo, il device sarà dotato di uno schermo OLED da 12,4" con risoluzione FullHD+, mentre sotto la scocca del tablet troveremo un chipset Snapdragon 865 e una RAM da 6 GB. Il device, inoltre, dovrebbe essere venduto nell'unica configurazione di memoria da 128 GB, perciò non aspettatevi ulteriori tagli di storage per il tablet.

A compensare delle caratteristiche tecniche non proprio da top di gamma, invece, dovrebbe esserci una capiente batteria da 10.090 mAh, che peraltro dovrebbe supportare il fast charging fino a 45 W. OnePlus Pad, inoltre, dovrebbe essere venduto con un sistema operativo basato su Android 12, anche se non è chiaro se vi sarà la possibilità di installare Android 12L sul device.

In termini di fotocamera, invece, il tablet dovrebbe avere una selfie-camera frontale da 8 MP e un sistema posteriore con due fotocamere, di cui una principale da 13 MP e una grandangolare da 5 MP. Infine, OnePlus Pad dovrebbe avere un sensore per le impronte digitali montato sul tasto di accensione, il supporto per il Bluetooth 5.1 e un jack audio da 3.5 mm.

Il prezzo del device, secondo Shadow_Leak, sarà di 2.999 Yuan cinesi, o 430 Euro circa. Secondo il leaker, comunque, il tablet sarà certamente lanciato anzitutto in Cina, mentre la sua disponibilità su altri mercati è ancora in via di definizione. Stando alle indiscrezioni degli scorsi giorni, comunque, il tablet dovrebbe essere già programmato per una release internazionale entro metà 2022. Intanto, comunque, pare che OnePlus lancerà un device al mese per tutto l'anno in corso.