OnePlus Pad, il tablet di OnePlus sarà un flagship killer? Trapela la scheda tecnica

A fine 2021 abbiamo scoperto che OnePlus stava lavorando ad un tablet, il primo mai prodotto dalla compagnia, chiamato OnePlus Pad. Oggi, invece, emergono nuovi dettagli tecnici su OnePlus Pad, riportati da alcune fonti solitamente ritenute attendibili in ambito smartphone.

Nello specifico, un report esclusivo di MySmartPrice spiega che OnePlus Pad è già in fase di testing ed avrebbe codename Reeves. Il portale spiega che le indiscrezioni arriverebbero dal noto tipster Yogesh Brar, noto per l'affidabilità delle sue previsioni. MySmartPrice, poi, sembra indicare anche che l'uscita di OnePlus Pad sia imminente, poiché il tablet sarebbe in arrivo entro la metà del 2022.

Ciò dunque significherebbe che il tablet del produttore cinese si farà attendere al massimo ancora per un mese prima di arrivare sul mercato, con una release limitata alla Cina e, probabilmente, all'India. Non ci sono invece notizie circa una vendita di OnePlus Pad in occidente, perciò non ci resta che tenere le dita incrociate.

In termini tecnici, è GizmoChina a tracciare una scheda tecnica completa del tablet, che sembra essere in linea con i leak sulle specifiche di OnePlus Pad trapelati lo scorso marzo. Nello specifico, il device dovrebbe essere dotato di uno schermo OLED da 12,4" con risoluzione Full HD+. Sotto la scocca del dispositivo dovremmo trovare un SoC Snapdragon 865 5G insieme a 6 GB di RAM ed a 128 GB di storage.

La fotocamera di OnePlus Pad dovrebbe essere composta da una lente principale da 12 MP, da una lente ausiliaria da 8 MP e da una selfie-camera da 5 MP. Inoltre, pare che il tablet avrà un'enorme batteria da 10.900 mAh, con il supporto per la ricarica rapida fino a 45 W. Infine, il device dovrebbe essere messo in vendita con Android 12 integrato.