OnePlus fa un passo indietro: OnePlus Color è solo un render concept 3D

OnePlus l’ha fatto di nuovo: nella giornata di ieri il brand di Pete Lau ha pubblicato un teaser di OnePlus Color con scritto “coming soon”, indicando verso il potenziale arrivo di un OnePlus con cover posteriore trasparente. Ebbene, in realtà a quanto pare si tratta solo di un concept 3D ideato da alcuni artisti fan del brand.

Dopo la pubblicazione del primo post su Instagram con la foto-render di uno strano smartphone OnePlus con cover trasparente bombata nella parte inferiore, ispirata al GameBoy Color firmato Nintendo, la società ha cambiato la didascalia del post da “OnePlus Color. Coming soon” a “What if…the #OnePlus9Series was released in the 90s”. Così facendo, sembrerebbe che i piani originali del brand siano cambiati dal potenziale rilascio di una cover personalizzata, o di un dispositivo in edizione limitata, alla semplice pubblicazione di un render 3D creato da alcuni fan.

Il post pubblicato di seguito, infatti, è una clip del medesimo dispositivo in 3D a 360 gradi per mostrare come potrebbe essere strutturato OnePlus Color in ogni dettaglio, mentre nella didascalia risulta scritto “This imaginary device is powered by nostalgia”, ovvero “questo dispositivo immaginario è alimentato dalla nostalgia”.

È difficile intuire esattamente da cosa è dato questo cambiamento di direzione da parte di OnePlus, passando dal generare hype per un nuovo design alla pubblicazione di render 3D attribuiti ad artisti 3D e designer. Alcuni utenti sotto il primo post avevano “accusato” OnePlus di copiare Nothing, azienda nata dal cofondatore di OnePlus Carl Pei, mentre altri nel secondo post hanno chiesto alla società di evitare l’”overhype” con queste strategie di marketing. Ciononostante, la curiosità di molti altri follower non è mancata, con feedback positivi relativamente al design di OnePlus Color. Sarà interessante capire se e come la vicenda si evolverà.

Un caso analogo s’è visto con il teaser di uno smartphone pieghevole OnePlus, poi rivelatosi in realtà un semplice video “troll” dedicato allo sconto del 50% su OnePlus 9 tramite l’operatore telefonico T-Mobile.