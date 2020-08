OnePlus, Pete Lau pubblica un teaser su una funzionalità molto attesa

OnePlus dispone di una personalizzazione software interessante, ritenuta da molti come una delle migliori presenti sul mercato, sia a livello di fluidità che di feature. Tuttavia, il software della società cinese non è perfetto e ormai da tempo gli utenti chiedono l'introduzione di una certa funzionalità. I tempi sembrano essere maturi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come si può vedere nel teaser pubblicato da Pete Lau su Twitter, tutto sembra andare in un'unica direzione: l'introduzione dell'always-on tramite l'aggiornamento alla OxygenOS 11. L'assenza di questa funzionalità è spesso stata portata a galla durante recensioni come quella di OnePlus Nord e secondo molti si tratta di una mancanza importante rispetto alla concorrenza.

Infatti, è indubbio che questa feature sia utile per una certa tipologia di utenti, soprattutto per coloro che si sono abituati a utilizzarla costantemente con il loro precedente smartphone e sono poi passati a OnePlus. In ogni caso, finalmente sembra che l'azienda cinese si stia preoccupando di colmare questa "lacuna", dato che l'immagine dell'orologio che si vede nel tweet di Pete Lau, CEO della società cinese, accompagnata, tra l'altro, dalla descrizione "on display", lascia spazio a pochi dubbi.

Non sono ancora chiare le tempistiche di rilascio dell'update, ma tutto potrebbe avvenire entro la fine dell'anno, dopo il rilascio della versione stabile di Android 11. Per il resto, rimanendo in casa OnePlus, vi ricordiamo che recentemente è trapelato un nuovo smartphone della serie Nord.