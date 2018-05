OnePlus: pop-up store a Milano per il pre-sale di OnePlus 6 il 21 Maggio

OnePlus ha da poco annunciato la lista degli esclusivi pop-up store all'interno del quale sarà disponibile in pre-sale il nuovo OnePlus 6 a partire dal prossimo 21 Maggio. La lista include anche città come New York, Londra, Parigi e Pechino, ma spicca il negozio di Milano.

L'evento di presentazione del dispositivo infatti è previsto per il prossimo 16 Maggio, ed è andato rapidamente sold out, a conferma di un interesse quanto mai alto nei confronti dello smartphone.

Per la propria community, però, la compagnia ha in serbo ulteriori sorprese, perchè il 21 Maggio la società aprirà le porte degli esclusivi pop-up store in tutto il mondo, negli Stati Uniti, India, Cina ed Europa, e prima ancora dell’apertura delle vendite al pubblico, chi parteciperà sarà tra i primi che acquisteranno il nuovo OnePlus 6.

“Dai tempi di OnePlus2, abbiamo avuto dei pop-up store per lanciare i nuovi prodotti nelle principali città di tutto il mondo, con migliaia di persone in coda ogni volta”, ha dichiarato Carl Pei, co-fondatore di OnePlus. “E’ incredibile vivere la passione e l’eccitazione della nostra Community in occasione delle aperture dei pop-up store, è una vera e propria celebrazione. E gli sono molto grato per il supporto e la grande spinta che ci danno” continua.

Nel comunicato da poco giunto in redazione, però, la compagnia ci tiene a sottolineare che gli stock saranno limitati, ma presso i pop-up store saranno disponibili una serie di regali per chi arriverà primo, ecco perchè il produttore invita ad arrivare in anticipo per assicurarsi il posto in fila ed i regali esclusivi targati OnePlus, tra cui figurano custodie per il dispositivo, lo zaino OnePlus ed altro.

I partecipanti all'evento saranno anche invitati ad un aperitivo nel corso del quale sarà possibile incontrare il team OnePlus.

In Europa i pop-up store OnePlus 6 pop-ups apriranno le loro porte a partire dalle 12pm BST / 1pm CEST il 21st Maggio nelle seguenti città: