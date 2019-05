OnePlus porta le novità software di OnePlus 7 su OnePlus 5/5T/6/6T

I device OnePlus sono pensati per dare agli utenti la miglior user experience possibile e OnePlus 7 Pro è il perfetto esempio di questa filosofia, grazie a un sorprendente display Fluid AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Inoltre, OnePlus 7 Pro è stato creato con tantissime nuove feature create sulla base delle reali necessità degli utenti.

OnePlus è nota per la sua abitudine di rendere disponibili le nuove feature anche per i device precedenti, oltre che per garantire ai suoi utenti che tutti i device riceveranno due anni di aggiornamenti Android, e un ulteriore terzo anno di aggiornamenti di sicurezza.

Oggi, OnePlus è felice di confermare che OnePlus 5/5T/6/6T riceveranno le seguenti nuove feature, finora disponibili solo su OnePlus 7 Pro:

Modalità FNATIC , per dedicarsi completamente al gaming, è possibile bloccare le notifiche sul device e ottimizzare la CPU per avere la miglior esperienza di gaming possibile;

, per dedicarsi completamente al gaming, è possibile bloccare le notifiche sul device e ottimizzare la CPU per avere la miglior esperienza di gaming possibile; Modalità Zen , per prendersi del tempo per se stessi. Lo Zen mode limita le funzionalità dello smartphone per 20 minuti;

, per prendersi del tempo per se stessi. Lo Zen mode limita le funzionalità dello smartphone per 20 minuti; Registratore schermo , perfetto per catturare le azioni più rapide durante il gioco, o per creare un vidoe tutorial;

, perfetto per catturare le azioni più rapide durante il gioco, o per creare un vidoe tutorial; Risposta rapida in landscape , per un’esperienza fluida con le notifiche e i messaggi anche quando si sta giocando o si sta guardando un contenuto video;

, per un’esperienza fluida con le notifiche e i messaggi anche quando si sta giocando o si sta guardando un contenuto video; RAM boost, Ottimizza l’utilizzo della RAM;

Ottimizza l’utilizzo della RAM; Android Q . arriva sui quattro device;

. arriva sui quattro device; DC dimming, un modo alternativo per modificare la luminosità dello schermo, riducendo lo sfarfallio dello schermo a bassa luminosità. OnePlus introdurrà questa feature nella build Open Beta per OnePlus 6 e OnePlus 6T, e in seguito valuterà se introdurla per OnePlus 5 e OnePlus 5T.

Queste feature inizieranno a essere disponibili per OnePlus 5/5T/6/6T a breve.