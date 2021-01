OnePlus porterà Android 11 anche su OnePlus 6, 7 e Nord 10 5G

Mentre si inizia già a parlare di OnePlus 9, di cui recentemente sono apparse anche nuove immagini dal vivo assieme a rumor sulla ricarica, il team del colosso cinese ha annunciato tramite il forum ufficiale i piani per il futuro dei suoi dispositivi. Gli smartphone da OnePlus 6 in avanti, infatti, riceveranno Android 11 grazie al nuovo OxygenOS.

OxygenOS 11, del resto, è già in cantiere da diverso tempo ed è giunto sui top di gamma OnePlus 8, 8 Pro e 8T ancora verso ottobre 2020. Per questo motivo la società di Pete Lau ha voluto chiarire una volta per tutte quali sono tutti gli smartphone che riceveranno la nuova versione del sistema operativo del robottino verde, tramite la prima build Open Beta.

Il primo modello a riceverla sarà il medio gamma OnePlus Nord verso fine prossima settimana, grazie al quale OnePlus potrà raccogliere tutto il feedback degli utenti necessario per capire se sussistono bug o se sono necessari cambiamenti per i prodotti di fascia medio-bassa. L’implementazione di OxygenOS 11 è infatti attesa anche per le versioni Nord 10 5G e 100, i quali però dovrebbero ricevere solamente questo “major update” e dunque non Android 12.

Prima di questi due smartphone, però, sarà la volta della serie OnePlus 7 e 7T che, in realtà, avrebbero dovuto ricevere l’aggiornamento ancora il mese scorso, poi rinviato a causa di problemi con la decrittografia dei dati. La società ha dunque collaborato con il produttore di chip Qualcomm per risolvere questo problema e ora sta dedicando il tempo necessario per completare i test del caso. Anche OnePlus 6 e 6T, infine, riceveranno OxygenOS 11, ma non è stata resa nota una tempistica ufficiale. Insomma, il supporto sarà garantito a molti modelli ma serviranno diverse settimane prima di poter sfruttare a pieno il nuovo OS Android.

Intanto OnePlus 8T ha ricevuto l’ultimo aggiornamento a OxygenOS del 2020, il quale porta con sé novità come l’ottimizzazione dello scanner di impronte digitali in-display e altro ancora.