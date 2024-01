OnePlus preannuncia gli auricolari Buds 3: in Italia insieme a OnePlus 12

In seguito alle prime avvisaglie sull'arrivo di OnePlus Buds 3, è giunto ora il momento di tornare a fare riferimento a questi auricolari. Infatti, è stato lo stesso brand a rendere ufficiale il fatto che l'annuncio per l'Italia arriverà insieme a quello della gamma OnePlus 12.

Più precisamente, in un comunicato stampa che abbiamo ricevuto direttamente da OnePlus nella giornata del 18 gennaio 2024 si legge: "OnePlus Buds 3. In arrivo il 23 gennaio, questi auricolari sono destinati a ridefinire gli standard dell'esperienza audio per gli utenti in Europa, India e Nord America".

Insomma, adesso è stato reso noto a livello ufficiale che l'evento legato a OnePlus 12, che inizierà alle ore 15:00 del 23 gennaio 2024, come indicato anche direttamente sul portale ufficiale di OnePlus, vedrà anche il lancio degli auricolari OnePlus Buds 3 per quel che riguarda l'Italia.

In ogni caso, sempre dal comunicato stampa indicato in precedenza, estrapoliamo la descrizione: "Certificati come "Harmony Unfiltered", questi auricolari combinano in modo fluido un suono di altissima qualità con un'interfaccia utente rapida ed efficiente, offrendo un'esperienza audio wireless che rispecchia l'etica distintiva di OnePlus.

Gli auricolari OnePlus Buds 3 stabiliscono nuovi standard di eccellenza audio grazie a un design coassiale all'avanguardia e all'integrazione di driver dinamici doppi. Il woofer da 10,4 mm e il tweeter da 6 mm lavorano in sinergia per fornire una vasta gamma di frequenze, da 15 Hz a 40 kHz, garantendo bassi potenti, acuti nitidi e voci profondamente risonanti. Oltre alla straordinaria qualità del suono, i Buds 3 presentano una tecnologia avanzata di cancellazione del rumore che offre fino a 49 dB di riduzione, creando un'oasi di tranquillità ideale per godere della musica e dell'intrattenimento senza disturbi.

Con un design contemporaneo ed elegante, OnePlus ha cercato un equilibrio ottimale tra comfort e estetica. Gli auricolari OnePlus Buds 3 elevano questo concetto incarnando la fusione ideale di estetica classica e moderna con un approccio ergonomico e offrendo un'esperienza utente straordinaria. Disponibili nelle esclusive colorazioni Splendid Blue e Metallic Gray, il design sofisticato degli auricolari riflette il giusto equilibrio tra modernità e innovazione, irradiando un senso di brillantezza e indicando un passo significativo verso il futuro. La qualità della lega di alluminio, infine, conferisce una finitura metallica delicata che trasmette lusso e raffinatezza.

In linea con l'impegno di OnePlus per dispositivi eleganti e confortevoli, le cuffie Buds 3, con rivestimento metallico e finitura opaca, pesano solamente 4,8 g ciascuna. Testate per adattarsi a varie forme di orecchie, offrono comfort e stabilità, garantendo un'esperienza di ascolto priva di impedimenti. Il design introduce anche un controllo touch scorrevole innovativo e intuitivo, consentendo un'accurata gestione delle impostazioni del volume senza dover estrarre il telefono. Scorrendo il dito su o giù sul gambo dell'auricolare, gli utenti possono godere di un'esperienza audio fluida e scorrevole". Per saperne di più sugli auricolari True Wireless, chiaramente, sapete già a quale evento fare riferimento.