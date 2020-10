OnePlus preme sull'acceleratore: OnePlus 9 sarà presentato a marzo

OnePlus intende correre ed infatti, a pochi giorni dalla presentazione del nuovo OnePlus 8T, emergono i primi dettagli sul primo smartphone top di gamma 2021 che presenterà la società cinese nei prossimi mesi. Un annuncio che a quanto pare potrebbe arrivare in anticipo rispetto alle tempistiche classiche.

Secondo quanto riferito da alcuni siti, infatti, OnePlus 9 potrebbe arrivare già a marzo, con un mese di anticipo rispetto alla tabella di marcia degli scorsi anni, quando i dispositivi venivano annunciati ad Aprile.

Le specifiche tecniche non sono ovviamente note, ma in molti sono pronti a scommettere sull’integrazione della Warp Charge da 65W, del chipset Snapdragon 875 e di alcuni miglioramenti al comparto fotografico. Nessuna informazione invece sul display.

La scelta di anticipare i tempi è da ricercare nelle logiche del mercato. Qualche giorno fa infatti è emersa l’indiscrezione secondo cui anche il Galaxy S21 di Samsung potrebbe arrivare in anticipo, provocando un effetto a catena che potrebbe interessare non solo OnePlus ma anche Xiaomi. Le società quindi sono.

In questo modo, inoltre, potrebbe dare agli utenti più margine tra la serie liscia e quella T. Come sempre però vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.