OnePlus si prepara a un 2022 da urlo: rumor parlano di un nuovo prodotto ogni mese!

Mentre si avvicina il lancio di OnePlus Nord CE 2 5G, atteso per domani sul mercato indiano, gli informatori del mondo smartphone hanno rivelato il possibile lancio di un dispositivo OnePlus al mese per tutto il 2022, in quello che sarebbe un trend sorprendente ed estremamente interessante per la società cinese.

Stando al report esclusivo di MySmartPrice diffuso in collaborazione con il noto leakster Mukul Sharma, infatti, il brand di Pete Lau dovrebbe lanciare almeno un nuovo prodotto ogni mese in India, tra cui un nuovo smartwatch e una smartband. Il primo della lista sarà OnePlus Nord CE 2 5G, mentre a seguire ci saranno 4 nuovi smart TV e altri smartphone ancora.

Come avete potuto leggere, si parla del mercato indiano e non quello internazionale: fan OnePlus e non solo saranno già al corrente dell’importanza di tale area per OnePlus, in cui gode di un’ottima fama e di una quantità di utenti particolarmente elevata. Tuttavia, è già capitato in altre situazioni che il debutto in India dopo il lancio in Cina si trattasse di un primo passo verso l’approdo nel Vecchio Continente. In altri termini, questo rumor va preso con le pinze nel nostro caso proprio alla luce della dubbia realizzazione in Europa e in Italia, ma si può pur sempre mantenere vivo un minimo di speranza.

Intanto si discute del presunto rinvio del sistema operativo unificato, dato che OnePlus ha confermato i lavori su OxygenOS 13.