OnePlus prepara auricolari Bullets Wireless Z2: arriveranno anche in Italia?

A qualche giorno dagli ultimi avvistamenti dello smartphone misterioso OnePlus, torniamo a parlare del colosso cinese e dei suoi dispositivi in quanto il rinomato tipster Ishan Agarwal ha colpito ancora, diffondendo in rete gli ultimi rumor sugli auricolari sportivi OnePlus Bullets Wireless Z2.

Stando a quanto affermato dal giovane informatore indiano ai colleghi di MySmartPrice, i nuovi auricolari wireless per lo sport della azienda guidata da Pete Lau dovrebbero esordire sul mercato indiano tra il 22 e il 24 marzo, proponendosi con le seguenti specifiche: autonomia di 20 ore dopo soltanto dieci minuti di ricarica, per 30 ore complessive con una carica completa, driver audio dinamici da 12,4 millimetri e certificazione IP55 per resistenza a polvere e sudore.

Egli ha poi affermato che dovrebbero arrivare nei negozi in due colori, nero e blu, e in contemporanea al lancio di OnePlus 10 Pro, magari in un pacchetto vendita unico. Al momento purtroppo non sono noti dettagli alcuni relativamente al lancio in Europa ma, considerato che il modello precedente OnePlus Bullets Wireless Z è disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale italiano della casa asiatica, riteniamo quasi certo il debutto nel Belpaese dopo alcune settimane dal lancio indiano.

Nel mentre, in rete si discute anche del presunto lancio di auricolari True Wireless OnePlus Nord.