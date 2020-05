OnePlus si prepara a lanciare il suo smartphone economico in India

Diversi mesi fa sono trapelati online i render di un dispositivo OnePlus di fascia media assieme ai ben più noti ed attesi OnePlus 8 ed 8 Pro. Quel dispositivo è stato sempre identificato con il nome di OnePlus 8 Lite, viste le sue specifiche non da top di gamma e che avrebbe potuto completare la serie con una soluzione più economica.

Tuttavia, ad aprile è arrivato l’annuncio dei nuovi dispositivi e non c’è stata traccia della fantomatica versione Lite. A distanza di qualche settimana dal lancio della serie OnePlus 8, si sono susseguite nuove indiscrezioni che prevederebbero il lancio del mid-ranger sotto il nome di OnePlus Z probabilmente entro luglio.

Si tratta di informazioni non ancora ufficiali e che potrebbero variare da qui alla data di immissione sul mercato. C’è però un’altra novità perché la casa cinese ha annunciato di essere a lavoro su uno smartphone economico che verrà lanciato entro la fine dell'anno.

In un recente post sulla piattaforma di social media cinese Weibo, l'amministratore delegato Pete Lau ha riferito che l'azienda sta cercando di diversificare il proprio portafoglio con la volontà di tornare a rilasciare sul mercato smartphone dall'ottimo rapporto qualità-prezzo e dare così a sempre più utenti la possibilità di entrare nel mondo OnePlus.

Una mossa che potrebbe convincere anche molti ex fanno che hanno deciso di non acquistare più un dispositivo della casa di Shenzen a causa dell’eccessivo aumento di prezzo. In un'intervista esclusiva rilasciata a Fast Company, Lau ha poi rivelato che l'azienda starebbe anche pianificando di allargare il proprio giro di affari anche in altri settori finora inesplorati.

Lau non ha rivelato nulla sui prossimi prodotti ma ha confermato che la nuova strategia si rivelerà presto realtà con un nuovo annuncio in arrivo per il mercato indiano. Successivamente, l’espansione del brand dovrebbe riguardare altri mercati tra cui il Nord America e l'Europa.

Il CEO ha concluso:"Possiamo considerarlo come un'offerta di prodotti più economica ma tutti i prodotti rimarranno ancora conformi allo standard OnePlus e grazie a questa strategia, sempre più persone avranno accesso ai prodotti OnePlus".

Molto probabilmente il prossimo annuncio sarà proprio quello riguardante un device di fascia più economica, visto anche il mercato indiano, poco incline a presentazioni eclatanti. Ci aspettiamo di vedere uno smartphone con display flat, equipaggiato con un processore MediaTek Dimensty 1000, una fotocamera frontale con foro ed una tripla camera posta sul retro.

Nel frattempo, potete gustarvi la recensione del OnePlus 8.