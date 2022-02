OnePlus si prepara a lanciare smartphone con ricarica SuperVOOC 150W

I risultati della fusione di OPPO e OnePlus si stanno sempre più mostrando agli occhi del pubblico internazionale: questa volta c’è stata la conferma del lancio futuro di smartphone OnePlus con la ricarica rapida SuperVOOC, finora utilizzata solamente su dispositivi mobili OPPO e ora in arrivo anche sui modelli del brand di Pete Lau.

La tecnologia SuperVOOC a 150W è stata presentata oggi, nel contesto del Mobile World Congress 2022 di Barcellona, e rappresenta assieme a SuperVOOC 240W le opzioni di ricarica rapida più potenti al mondo. Si tratta di una soluzione ottima per entrambi i produttori cinesi che, essendo ormai una cosa sola sul piano dell’operato di ricerca e sviluppo, naturalmente punteranno a condividere le tecnologie a cui hanno accesso e non solo. Altro esempio, difatti, è la collaborazione allargata di Hasselblad con OPPO.

Pertanto, dopo una storia legata esclusivamente a OPPO, SuperVOOC approderà sugli smartphone OnePlus al posto della Warp Charge in un futuro dispositivo ancora non specificato. Potrebbe trattarsi del futuro OnePlus Nord 3 di fascia medio-alta, come anche del prossimo top di gamma OnePlus 11 o aggiornamento della gamma OnePlus 10. Non ci resta che tenere gli occhi e le orecchie aperte per ogni novità.

Oggi OPPO ha anche presentato il router mobile 5G CPE T2, nuova aggiunta al suo portfolio di prodotti per la connettività.