OnePlus prepara OnePlus 9RT e le Buds Z2: annunciato l'evento di lancio

OnePlus, attraverso un post pubblicato sul proprio account ufficiale Weibo, ha confermato che ad Ottobre debutterà il nuovo OnePlus 9RT che è già trapelato e si è fatto intravedere in alcuni benchmark, e gli auricolari true wireless OnePlus Buds Z2.

La data prescelta dalla compagnia asiatica per il reveal è quella del 13 Ottobre, ma non è chiaro se si riferisca solo al mercato cinese oppure se in parallelo terrà un evento anche per quello occidentale.

In uno degli inviti, che si può vedere in calce, si intravede lo smartphone che sarà mostrato durante il keynote. Il design di OnePlus 9RT sembra essere simile, almeno a livello del modulo fotografico, ad OnePlus 9 (qui trovate la nostra recensione di OnePlus 9 Pro), e la finitura sembra essere simile alla colorazione Morning Mist del 9 Pro.

Come notato dai colleghi di XDA, l'immagine in questione sembra essere a grandi linee conforme ai render fatti trapelare nelle scorse settimane dal popolare leaker Evleaks attraverso i propri canali.

Secondo quanto affermato, la configurazione a tripla lente posteriore includerà una fotocamera principale da 50 megapixel , mentre sotto la scocca dovrebbe essere presente il processore Qualcomm Snapdragon 870, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida 65W e lo schermo dovrebbe essere AMOLED con refresh rate di 120Hz.