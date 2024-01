OnePlus prepara le OnePlus Buds 3: che autonomia!

Saranno annunciate domani in Cina le OnePlus Buds 3, la terza generazione degli auricolari senza fili della società asiatica, e con l’avvicinarsi all’evento continuano ad emergere dettagli sulla scheda tecnica.

Secondo Max Jambor di Allround-PC, le OnePlus Buds 3 costeranno 99 Euro, un prezzo significativamente inferiore rispetto a quello imposto alle OnePlus Buds 2 Pro che hanno un costo di listino di 179 Euro. Nonostante la differenza di nome, OnePlus Buds 3 offriranno quasi tutte le funzionalità Pro presenti nel modello top di gamma, il tutto ad un rapporto qualità-prezzo elevato.

A quanto pare, gli auricolari TWS di OnePlus includeranno un doppio driver con woofer da 10,4mm e tweeter da 6mm, con cancellazione attiva del rumore di 48 decibel. Garantito anche il supporto per l’audio spaziale con Dolby Atmos, LHDC 5.0 e Google Fast Pair. Soprattutto, si parla di una super batteria in grado di garantire un’autonomia di 44 ore con una singola ricarica. Ovviamente, però, bisognerà vedere i dati reali: come sempre in casi come questi bisognerà capire come varierà tale dato con cancellazione attiva del rumore attivata o disattivata.

Sempre dal fronte OnePlus, qualche ora fa sono emerse sul web anche le specifiche complete di OnePlus 12R, che potrebbe diventare davvero un best buy della fascia media del mercato.