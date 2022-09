OnePlus prepara smartphone con Snapdragon 8 Gen 2: modello 11 Pro in arrivo a novembre?

In attesa dell’evento Nord previsto per settembre, i tipster che seguono le vicende di OnePlus con estrema attenzione hanno scovato dettagli inediti relativamente a uno smartphone di fascia alta possibilmente in arrivo entro fine anno con il chipset Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm.

A parlarne è stato il famoso leakster cinese Digital Chat Station tramite la piattaforma social Weibo. Con uno dei suoi soliti, brevi post ha precisato che il gigante di Pete Lau starebbe lavorando su un dispositivo mobile flagship dotato del processore Snapdragon 8 Gen 2 che verrà presentato durante lo Snapdragon Summit fissato a metà novembre. Sempre secondo DCS, le performance saranno l’area chiave del dispositivo assieme al design.

Dato che OnePlus non ha lanciato un OnePlus 10 vanilla durante il 2022, lasciando spazio esclusivamente ai top di gamma OnePlus 10 Pro e OnePlus 10T, molto probabilmente si tratterà di OnePlus 11 Pro. Purtroppo il tipster asiatico non ha condiviso altri dettagli tecnici sul prodotto d’interesse; quindi, dovremo limitarci ad attendere l’evento Qualcomm di quest’autunno.

In tale occasione, difatti, è plausibile che il produttore di chip statunitense possa presentare i primi smartphone che arriveranno con tale chip assieme alle aziende partner: l’anno scorso i protagonisti furono Xiaomi 12 e Motorola Edge X30, magari nel 2022 toccherà a OnePlus essere al centro dell’attenzione.

Nel frattempo, vi rimandiamo alle prime immagini di OnePlus Nord Watch.