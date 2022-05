OnePlus sta preparando due smartphone pieghevoli, lancio nel 2023?

Se da una parte oggi OnePlus ha annunciato l’evento di lancio del 19 maggio 2022 per nuovi dispositivi della gamma Nord, dall’altra i tipster del settore si lasciano andare diffondendo interessanti indiscrezioni relative al futuro dell’azienda. In particolare, si parla di due smartphone pieghevoli OnePlus in arrivo nel 2023.

L’esordio della società di Pete Lau nel segmento foldable è già nella bocca dei fan e leakster del mondo smartphone da diverso tempo, complice l’interesse maggiore dimostrato da sempre più produttori rivali e anche colleghi. Ricordiamo, difatti, che OPPO Find N è disponibile da dicembre 2021 e che ormai le due aziende sono una cosa sola. In altre parole, il debutto di un OnePlus pieghevole è logico, vanno solo comprese e chiarite le tempistiche.

A parlare di queste ultime è stato proprio uno degli informatori più interessati al mondo OnePlus, ovvero Max Jambor: tramite Twitter, come potete vedere in calce alla notizia, egli ha condiviso una semplice immagine con le scritte “OnePlus” e “2023” piegate in due. Basta poco per capire che egli si riferisce, possibilmente, a due smartphone pieghevoli OnePlus in arrivo nel 2023.

Così facendo seguirebbe l’esempio di Samsung, ormai al lavoro sulla quarta generazione dei Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip, i due best seller tra i dispositivi mobili pieghevoli. Al momento non ci sono ancora rumor alcuni relativi alle specifiche tecniche o al design; pertanto, l’anno citato da Jambor resta l’unica indicazione attuale in merito ai due smartphone ancora in fase di sviluppo. Come sempre, in caso di novità vi terremo aggiornati.

Nel frattempo, l’attenzione dei fan resta tutta sulla scheda tecnica del tablet OnePlus Pad possibilmente in arrivo entro metà 2022.