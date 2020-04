OnePlus presenta la nuova versione di OxygenOS: c'è il nuovo tema scuro ed Alexa

Dopo aver presentato i nuovi OnePlus 8 ed OnePlus 8 Pro, la società cinese ha anche svelato la nuova versione dell'interfaccia proprietaria OxyGenOS, ovviamente basata su Android 10, che introduce delle novità di rilievo.

Come affermato dal produttore, il nuovo sistema include una serie di aggiornamenti, che abbracciano tutti i comparti dell'OS: dalle icone delle impostazioni agli sfondi dinamici.

Molto interessante è il nuovo Dark Theme 2.0, fatto su misura per i dispositivi OnePlus, ed ottimizzato per essere compatibile con più applicazioni. Il tema, secondo quanto affermato dal produttore, è ispirato al linguaggio minimalista del design di OnePlus.

Gli sfondi dinamici inclusi nel nuovo OxygenOS possono cambiare leggermente le tonalità di colore in base alle condizioni delle temperature esterne.

Altrettanto degna di nota è la partnership siglata da OnePlus con Google per Google One. Tutti coloro che acquisteranno OnePlus 8, infatti, potranno usufruire di una prova gratuita di tre mesi di One con 100 gigabyte di spazio di archiviazione sul cloud, gli utenti che già posseggono uno smartphone della società otterranno trenta giorni di trial gratuito.

Dal fronte software, tutti i dispositivi della Serie 8 potranno accedere ad Alexa tramite l'applicazione e dopo aver completato la configurazione. In questo modo sarà possibile controllare i dispositivi della smart home, accedere alla libreria ed altro ancora.

OnePlus, comunque, ha precisato che nei prossimi mesi offrirà altre funzionalità.