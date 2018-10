OnePlus presenta il nuovo zaino Backpack Explorer Londra

OnePlus svela oggi il nuovo Backpack Explorer, uno zaino pensato per accompagnarvi ogni giorno nelle vostre avventure, senza rinunciare allo stile e al comfort.

Disponibile in due colori – Morandi Green e Slate Black – lo zaino OnePlus Explorer è sempre pronto per la vostra prossima avventura. Realizzato con tessuto classico CORDURA – un materiale robusto, resistente e idrorepellente, pensato per l'uso quotidiano. Il nuovo backpack OnePlus ha una chiusura magnetica Fidlock SNAP, a sgancio rapido, con una cerniera che percorre lo zaino dalla parte superiore lungo tutto il lato, per assicurare una migliore accessibilità.

La tasca anteriore è dotata di ventilazione, cosi da poter riporre oggetti bagnati come un ombrello, mentre la tasca per la bottiglia dell'acqua è più profonda e a portata di mano.

Uno zaino pensato apposta per una vita in continuo movimento, il nuovo OnePlus Explorer è stato progettato sulla base dei bisogni quotidiani, combinando stile e utilità. Ideale per gli spostamenti quotidiani o per un weekend fuori porta, il OnePlus Explorer è ricco di elementi di design, come una tasca esterna imbottita per i laptop da 17.5 pollici. Lo spazio principale è diviso internamente da alcune tasche per una migliore organizzazione degli spazi. Per gli oggetti più piccoli come lo smartphone o il passaporto, la tasca sul retro dello zaino è l'ideale. I viaggiatori apprezzeranno la tracolla del nuovo OnePlus Explorer, posizionata in alto per una maggiore comodità e per essere facilmente riposto in cabina. Inoltre, il nuovo OnePlus Explorer ha una capacità di 18 litri.

Nelle prossime settimane riceverete maggiori informazioni su prezzo e disponibilità.