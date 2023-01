OnePlus presenta OnePlus Buds Pro 2, i nuovi auricolari wireless con ANC

In aggiunta ad OnePlus 11 che è divenuto ufficiale in Cina, il marchio asiatico ha presentato anche le OnePlus Buds Pro 2, le nuove cuffie true wireless con tecnologia audio spaziale ed algoritmo di rendering spaziale, in grado di offrire un’esperienza audio personalizzata con campo sonoro più ampio.

Dotate di sensore IMU a sei assi ad alta precisione, che monitora la posizione della testa dell’utente per ricalibrare l’audio in modo tale che offra sempre un’esperienza di alta qualità, OnePlus Buds Pro 2 sono dotate di doppi driver MelodyBoost creati in collaborazione con Dynaudio per offrire una qualità audio stereo anche se si è di fronte a dei semplici auricolari.

I driver sono da 11mm ed offrono una migliore gestione delle basse frequenze, per offrire bassi più profondi, pieni e dinamici. A ciò si aggiunge un driver da 6mm che offre una gamma sonora più ampia con suoni più chiari. Questo design 11+6mm utilizza diaframmi in polimero di cristallo con bordi e cupole separati per migliorare il bilanciamento ed il tono.

Ovviamente le cuffie sono dotate della funzione di cancellazione attiva del rumore, che elimina il rumore ambientale fino a 48dB. Il sistema è progettato per fornire l’effetto di cancellazione del rumore più adatto per le esigenze ed i gusti dell’utente, analizzando il canale uditivo e la dispersione sonora.

A livello di autonomia, le OnePlus Buds Pro 2 offrono fino a 39 ore di riproduzione musicale con la possibilità di ricaricarle tramite la custodia. Supportata anche la dual connection e la tecnologia Bluetooth 5.3 LE.