OnePlus, altri prodotti in arrivo: spunta lo smartwatch della serie Nord

Solo pochi giorni fa abbiamo scoperto che OnePlus sta lavorando agli auricolari Bullets Wireless Z2, che potrebbero arrivare anche in Italia. Oggi, invece, è emerso da un leak che l'azienda starebbe anche preparando un nuovo smartwatch brandizzato OnePlus Nord, il primo della sua serie.

Stando ad un report di 91Mobiles, infatti, quello realizzato da OnePlus sarebbe il primo smartwatch della serie Nord, che tra le varie proposte dell'azienda indica la linea di device midrange e entry-level pensati anzitutto per i mercati emergenti, e solo poi per quelli asiatici ed europei.

Non deve dunque stupire che OnePlus Nord Watch avrà un costo ridotto, pari a circa 130 Dollari (118 Euro al cambio attuale), e che verrà messo in commercio anzitutto in India. Secondo 91Mobiles, infatti, lo smartwatch potrebbe arrivare già nei prossimi mesi sul mercato indiano e solo successivamente fare il suo debutto su scala globale.

Sempre stando al report, lo smartwatch dovrebbe offrire tutte le feature di OnePlus Watch, ma con un prezzo più contenuto: tra queste troviamo un touchscreen tondo a colori, sensori biometrici per la misurazione del battito cardiaco e dell'ossigenazione del sangue e i consueti tracker dell'attività fisica e del sonno. Inoltre, in maniera non dissimile da Apple Watch, l'orologio potrebbe anche mostrare le notifiche, sbloccare il telefono e controllarlo tramite input gestuali.

Più in generale, pare che OnePlus abbia grandi piani per la serie Nord nel 2022, specie sul fronte smartphone: stando ai primi leak relativi a OnePlus Nord 3, per esempio, lo smartphone dovrebbe avere delle caratteristiche tecniche estremamente interessanti al netto di un prezzo decisamente contenuto.