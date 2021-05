OnePlus ha in programma un evento estivo: quali dispositivi presenterà? - Aggiornata

La famiglia di smartphone OnePlus Nord a breve si allargherà con nuovi modelli: la società di Pete Lau tramite l’account Instagram della gamma di fascia media ha pubblicato una immagine teaser riguardo un “Summer Launch Event” in arrivo a breve. Quali dispositivi presenterà in tale occasione?

Di nomi ce ne sono stati diversi negli ultimi mesi, non solo riguardo il mondo degli smartphone ma anche degli smartwatch (vedi il OnePlus Watch in edizione limitata Harry Potter) e dei televisori, con l’approdo in Europa di OnePlus TV. Questa, però, salvo grandi sorprese non sarà l’evento giusto per la loro presentazione.

Considerato che l’account in cui è apparso il teaser è proprio quello di OnePlus Nord, i candidati sono due: OnePlus Nord CE 5G, ovvero non altro che il successore di OnePlus Nord N10 5G, ma anche il fantomatico OnePlus Nord 2 apparso recentemente con l’annuncio della partnership con Google Stadia.

C’è però un altro tassello che si unisce a questo piccolo puzzle: l’account Twitter di OnePlus India ha incluso nel post teaser un collegamento a una pagina che invia e-mail di conferma alla coda di utenti interessati a OnePlus Nord CE 5G. Di conseguenza, possiamo concludere che l’evento servirà proprio per presentare lo smartphone di fascia medio-bassa che seguirà N10 5G. Secondo i tipster, il reveal avverrà tra tre settimane, ovvero tra il 14 e il 20 giugno 2021, ma trattandosi di semplici indiscrezioni è meglio attendere il poster ufficiale.

Intanto pochi giorni fa OnePlus ha lanciato OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition sul mercato, sebbene in Italia non ce ne sia neanche l’ombra.



Aggiornamento ore 16:35 27/05/2021. Lo stesso Pete Lau ha annunciato tramite i forum OnePlus l'ampliamento della famiglia OnePlus Nord con i modelli OnePlus Nord CE 5G in Europa e India, mentre negli Stati Uniti debutterà OnePlus Nord N200 5G, il tutto in data 10 giugno 2021: “Anche quest’anno, OnePlus vuole continuare ad offrire ottimi livelli di prestazioni tecnologiche a prezzi sempre più accessibili. Sono le esigenze degli utenti a guidare la strategia e lo sviluppo di nuovi prodotti in casa OnePlus. Per questo, l’azienda ha deciso di continuare a espandere il portfolio di OnePlus Nord, così da soddisfare le richieste e le necessità dei propri clienti”.