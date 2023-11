OnePlus pronta al Black Friday 2023: le anticipazioni delle offerte

Andando oltre all'iniziativa Black Friday di HUAWEI, vale la pena soffermarsi anche sulle promozioni lanciate da un altro brand ampiamente popolare in ambito di dispositivi mobili. Si fa riferimento a OnePlus, che ha anticipato alcune offerte in arrivo (riguardanti diversi tra i prodotti di punta del suo portfolio).

Basta infatti collegarsi all'apposita pagina del sito Web ufficiale di OnePlus per poter dare un'occhiata ad alcune promozioni che risulteranno presto attive. Ad esempio, mediante il portale del noto brand viene esplicitato che lo smartphone OnePlus Nord 3 5G verrà presto venduto a un prezzo di 449 euro (anziché al costo consigliato di 549 euro). Questo sia grazie a un'offerta di base che a un ulteriore coupon sconto.

Si fa poi riferimento a OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, il cui costo scenderà presto a 269 euro (al posto dei precedenti 329 euro). Anche in questo caso di mezzo ci sono sia un risparmio istantaneo che un coupon sconto. Inoltre, un altro dispositivo coinvolto è OnePlus 11 5G, che verrà venduto a 769 euro (anziché 919 euro, sempre grazie all'abbinata risparmio istantaneo e coupon).

Si fa notare anche il festeggiamento relativo all'introduzione della nuova colorazione Voyager Black dello smartphone pieghevole OnePlus Open. Infatti, per l'occasione si è deciso, dal 17 novembre al 30 novembre 2023, di proporre uno sconto combinato di 300 euro (composto da un coupon da 50 euro e da uno sconto istantaneo di 250 euro). Insomma, capite bene che più di qualcuno potrebbe voler quantomeno "fare un salto" sul portale ufficiale di OnePlus in questo periodo.