OnePlus pronta a lanciare auricolari true wireless della gamma Nord? Appaiono render

A quanto pare OnePlus ha diversi assi nella manica da posare sul banco nel corso dei prossimi mesi. Dopo le indiscrezioni sul misterioso smartphone “Oscar”, presumibilmente il OnePlus 10 base atteso per il secondo trimestre del 2022, si fa largo il rumor relativo ad auricolari true wireless della gamma Nord.

Quella che fino a oggi è rimasta una serie di smartphone di fascia medio-alta per il colosso cinese, dunque, in futuro potrebbe vedere il debutto nel portfolio anche di cuffiette da abbinare per la fascia media. Anzi, in rete ci sono già anche i primi render firmati da OnLeaks e il rinomato portale indiano 91mobiles.

Come ripreso da quest’ultimo a partire dai render di Steve Hemmerstoffer, questi auricolari dovrebbero avere un form factor particolarmente compatto presumibilmente senza controlli touch ma con un pulsante fisico dorato, mentre lo stelo si mantiene corto e largo. La confezione, invece, resta altrettanto compatta e presenta solamente il logo OnePlus al centro, superiormente. Non sono noti dettagli relativi alle specifiche tecniche e tecnologie implementate, ma si ritiene si tratti di un paio di auricolari TWS piuttosto economici, proprio alla luce della loro natura “Nord”. Non ci resta quindi che aspettare i primi teaser e dettagli ufficiali in vista del lancio, comunque previsto per il 2022.

Tra l’altro, con la pubblicazione di questi render si fa sempre più autentico il rumor riguardo il lancio di un dispositivo OnePlus al mese per tutto il 2022.