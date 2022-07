OnePlus pronta a lanciare OnePlus 10RT: è il nuovo re della fascia media?

Mentre OnePlus si prepara al lancio di OnePlus 10T, che potrebbe essere il suo ultimo smartphone flagship per il 2022, pare che su alcuni mercati farà il suo debutto anche OnePlus 10RT, una versione midrange o di fascia medio-bassa dello stesso OnePlus 10T.

La notizia arriva dal portale indiano 91Mobiles, che spiega che OnePlus 10RT è già stato classificato in India sul database BIS, una delle certificazioni che tutti i dispositivi elettronici messi in vendita nel Paese asiatico devono ricevere prima di essere messi sul mercato. Il listing di OnePlus 10RT, come sempre, conferma che il device sarebbe dietro l'angolo, il che di fatto sarebbe un'ulteriore punto in favore delle speculazioni secondo cui OnePlus 10T uscirà a luglio in Cina e in India.

Peraltro, l'esistenza dello OnePlus 10RT è di fatto una conferma indiretta dell'esistenza di OnePlus 10T, che finora non è mai stato ufficialmente annunciato, nemmeno con un breve teaser o con un poster commerciale, dal produttore cinese di smartphone. Stando alle lettere scelte per il nome del device, comunque, OnePlus 10RT dovrebbe trovarsi a metà tra OnePlus 10T e il device midrange OnePlus 10R, lanciato ad aprile proprio in India.

Secondo 91Mobiles, OnePlus 10RT avrà una fotocamera posteriore con una lente da 50 MP, un ultra-grandangolo da 8 MP e una lente macro da 2 MP, insieme ad una selfie-camera da 16 MP. Il display dovrebbe essere un AMOLED da 120 Hz non-LTPO, mentre le sue configurazioni di memoria dovrebbero comprendere le due varianti da 8 GB di RAM e 128 GB di storage e da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Sfortunatamente, ancora non conosciamo il SoC dello smartphone, ma sappiamo che verrà rilasciato nelle due colorazioni Black e Green e che monterà Android 12 con la Custom ROM OxygenOS 12.