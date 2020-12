OnePlus pronta a sfidare Xiaomi Mi Band 5: in arrivo OnePlus Band

Dopo la conferma di OnePlus Watch, arriva un'altra indiscrezione che mostra come OnePlus abbia intenzione di puntare in maniera massiccia sul comparto degli indossabili. Secondo alcuni report, infatti, prossimamente potrebbe arrivare anche una smartband.

I colleghi di AndroidCentral infatti, basandosi su alcune informazioni ottenute da una fonte che è a conoscenza dei piani della società asiatica, riferiscono che nel primo trimestre del 2021 dovrebbe vedere la luce OnePlus Band, il diretto concorrente di Xiaomi Mi Band 5.

Si tratterà di un braccialetto per il fitness con schermo AMOLED, proprio come la controparte di Xiaomi, con cui condividerà anche la resistenza all'acqua ed una lunga durata della batteria.

Il lancio è previsto in India inizialmente, ad un costo inferiore ai 40 Dollari. Per fare un raffronto, Mi Band 5 costa 34 Dollari in India, quindi la controparte di OnePlus dovrebbe posizionarsi esattamente nella stessa fascia di prezzo, andando a creare un dualismo che sicuramente soddisferà i consumatori.

Almeno al momento però non sono arrivate informazioni sul possibile arrivo negli Stati Uniti, e quindi in Europa di OnePlus Band, ma dal momento che il marchio gode di un'elevata popolarità nel Vecchio Continente non rappresenterebbe certo una sorpresa.

Resta da capire se OnePlus Band sarà personalizzabile con i cinturini colorati come Xiaomi Mi Band.