OnePlus pubblica il file immagine di OxygenOS 4.7.4 per OnePlus 5T

Il produttore ha però provveduto al rilascio del file immagine che consente di effettuare l'installazione "pulita" dell'aggiornamento, che a differenza di quello rilasciato via OTA include il firmware stock.

Il pacchetto può essere scaricato attraverso questo indirizzo su cui sono state inserite anche le istruzioni per effettuare l'installazione. La procedura, comunque, è estremamente semplice: basterà scaricare il file, copiarlo sul dispositivo e riavviarlo in modalità Recovery.

Di seguito il changelog ufficiale:

Camera

Optimized UI of Camera

Improvements for photo quality

System

Optimizations for audio from speaker and earphones

Optimizations for face unlock

Optimizations for vibration

Wi-Fi battery usage optimization

Improved stability of fingerprint and GPS

General bug fixes and system stability improvements

OxygenOS 4.7.4 ha un peso di 1,57 gigabyte. La distribuzione è in corso in questi giorni, e potrebbe ancora non essere arrivato in Italia. Come sempre, vi invitiamo a segnalarci l'eventuale presenza dell'update attraverso i commenti.

Fateci inoltre sapere se avete intenzione di effettuare l'installazione "pulita" oppure se procedete con il download del pacchetto via OTA direttamente dal cellulare, andando ad evitare la procedura di cui vi abbiamo parlato in questa news.