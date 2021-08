OnePlus pubblica a sorpresa teaser di OnePlus Color: di cosa si tratterà?

Ultimamente OnePlus ci ha “abituato male” con i teaser di possibili nuovi prodotti: dopo la clip che sembrava indicare al lancio dello smartphone pieghevole OnePlus in contemporanea al lancio di Galaxy Z Fold3 e Z Flip3, ora il produttore cinese ha pubblicato su Instagram un render molto interessante di “OnePlus Color”.

Nella mattina italiana di oggi, mercoledì 18 agosto 2021, la società di Pete Lau ha pubblicato su Instagram un render in cui si vede lo smartphone OnePlus 9 dotato di una cover trasparente bombata nella parte inferiore, imitando proprio il famosissimo GameBoy Color di casa Nintendo. La didascalia, del resto, è semplice e richiama chiaramente alla console portatile del colosso giapponese: “OnePlus Color. Coming soon”.

In altre parole, questa volta è chiaro che OnePlus ha delle vere novità in serbo per i suoi fan, ma è ancora difficile intuire di cosa si tratti esattamente: essendo una cover trasparente montata direttamente sul dispositivo, l’applicazione per l’utente medio potrebbe non essere così facile e, dunque, probabilmente non si tratterà di un accessorio disponibile a parte per i possessori di OnePlus 9. Piuttosto, potrebbe essere un’edizione limitata disponibile soltanto sul sito ufficiale OnePlus acquistabile pagando un bonus. Al momento, però, si tratta di semplici speculazioni.

Non sono mancati però commenti pungenti e ironici verso il prodotto, in quanto ricorderebbe molto lo stile di Nothing, brand nato dal co-fondatore di OnePlus Carl Pei e già famoso per l’estetica dei suoi prodotti, a partire dagli auricolari Nothing ear (1) dal design quasi completamente trasparente: “Quando OnePlus copia Nothing” o “Deve essere il colore OnePlus Nothing”, dicono scherzosamente alcuni follower.

Restando nell’universo OnePlus, recentemente OnePlus Nord 2 5G ha ricevuto un importante aggiornamento con novità per la fotocamera.