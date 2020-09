OnePlus pubblica un teaser su Instagram: sta per arrivare OnePlus Nord N10 5G?

Il lancio dello smartphone di fascia media OnePlus Nord per l’azienda di Pete Lau si è rivelato ottimo: le recensioni del dispositivo, compresa la nostra, sono state tutte positive e hanno reso chiaro che OnePlus Nord è decisamente uno degli smartphone più interessanti dell’anno. Ma ora potrebbe arrivare persino una seconda versione.

La voce che OnePlus Nord potesse essere una serie gira già da luglio, ma solo nelle ultime ore la compagnia cinese ha rilasciato il teaser per un nuovo dispositivo in arrivo che, con ogni probabilità, vedremo per la prima volta in occasione dell’evento del 14 ottobre in cui arriverà anche il top di gamma OnePlus 8T. Nell’account ufficiale oneplus.nord su Instagram, infatti, come potete vedere in calce all’articolo, l’azienda ha diffuso una nuova immagine stilizzata e in bianco e nero con in descrizione l’hashtag #ComingSoon.

Secondo molte testate come Gizchina si tratterebbe del OnePlus Nord N10 5G atteso negli Stati Uniti, dove l’originale Nord non è giunto: stando agli ultimi rumor, la variante N10 5G sarebbe uno smartphone con display FullHD+ da 6.49 pollici con refresh rate di 90Hz; SoC Qualcomm Snapdragon 690 5G, accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna; lato fotocamera, un sensore principale da 64MP + ultra grandangolare da 8MP e due ulteriori lenti da 2MP. Tutto ciò per una cifra pari a 400 dollari, ma essendo indiscrezioni consigliamo di prenderle con le pinze.

Però da agosto online si parla anche di OnePlus Clover, lo smartphone di fascia bassa dal possibile costo attorno ai 200 euro, e del primo smartwatch OnePlus Watch comparso in Singapore con i primi certificati. Insomma, i rumor sono tanti e non si sa a cosa credere. Non ci resta che attendere la fatidica data del 14 ottobre per sapere cosa ha in serbo OnePlus per tutti gli appassionati.