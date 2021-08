OnePlus punta sui Saldi Autunnali, fino a 400 euro di sconto sugli smartphone

Tramite il motto "Le stagioni cambiano e lo stesso può avvenire per il tuo smartphone", OnePlus ha annunciato l'avvio dell'iniziativa promozionale "Saldi Autunnali", che promette fino a 400 euro di sconto sugli smartphone del noto brand. L'annuncio arriva in un contesto in cui parecchie aziende stanno lanciando delle offerte per il "rientro".

Nel caso di OnePlus, gli sconti si suddividono tra il portale ufficiale della società e il sito Web di Amazon. In particolare, a partire dal 27 agosto 2021 e per la durata di un mese sarà possibile accedere a sconti su modelli appartenenti a gamme popolari come OnePlus Nord e OnePlus 9. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: saranno coinvolti anche gli ultimi arrivati, ovvero OnePlus Nord CE 5G e OnePlus Nord 2 5G.

Giusto per citare alcuni degli sconti che saranno disponibili, dovete sapere che il noto brand è pronto a proporre un risparmio fino a 400 euro su OnePlus 8 Pro, offrendo tra l'altro in omaggio il marsupio OnePlus. Ci sarà poi uno sconto di 110 euro su OnePlus 8T, offerta che si aggiunge alla possibilità di ottenere un risparmio del 50% su OnePlus Buds, Buds Z e marsupio OnePlus. A proposito di quest'ultimo, il prodotto verrà fornito in omaggio a coloro che acquisteranno con un sconto di 50 euro un dispositivo della gamma OnePlus 9. Per il resto, non mancheranno blind box scontati e altre iniziative promozionali.

Per quel che riguarda, invece, gli sconti legati ad Amazon, fino al 7 settembre 2021 sarà possibile usufruire, ad esempio, di 400 euro di sconto su OnePlus 8 Pro, nonché di 50 euro di risparmio su OnePlus Nord CE 5G. Insomma, il noto brand sta lanciando svariate promozioni legate ai suoi prodotti.